Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Konifere abgebrannt

Worbis (ots)

Der Versuch eines Mannes, Unkraut zu entfernen, endete am Dienstagnachmittag in Worbis mit einem Polizeieinsatz. Der Anwohner beseitigte das Unkraut mit einem Brenner, als plötzlich ein Funke auf eine Konifere übersprang. Das Gehölz brannte vollständig ab. Durch die Flammen wurde auch die Regenrinne des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

