Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Haynrode (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Dienstagabend im Eichsfeld. Der 39 Jahre alte Fahrer eines VW befuhr, kurz nach 22 Uhr, die Landstraße 1014 aus Richtung Breitenworbis in Richtung Haynrode. Dabei kam es zur Kollision mit einem Radfahrer, der aus einem Feldweg gefahren kam. Der 59-jährige Radfahrer erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Zur Klärung der Unfallursache und des genauen Unfallhergangs nahm ein Gutachter seine Arbeit an der Unfallstelle auf. Die Fahrbahn war bis ca. 2.30 Uhr voll gesperrt.

