Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte stehlen Funkgeräte aus Mähdreschern

Bornhagen (ots)

In der Nacht zu Dienstag begaben sich Unbekannte auf ein umzäuntes Gelände in der Friedensstraße. Dort verschafften sie sich widerrechtlich Zutritt in die Fahrerkabinen mehrerer Mähdrescher, die auf dem Gelände abgestellt waren. Daraus erbeuteten der oder die Täter Funkgeräte im Wert von etwa 1600 Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind in der Nacht verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell