Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt Unfallflüchtigen

Sülzhayn (ots)

Polizisten konnten einen Autofahrer, der nach einem Unfall am Montagabend geflüchtet war, schnell ausfindig machen. Er war gegen 18.30 Uhr auf einer Umleitungsstrecke in der Dr.-Kremser-Straße beim Wenden rückwärts gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Anschließend verließ der Autofahrer unerlaubt die Unfallstelle. Ein Zeuge hatte die Unfallflucht beobachtet und der Polizei gemeldet. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Unfallflüchtigen, einen 37-jährigen Mann aus Nordhausen, schließlich an seiner Wohnanschrift feststellen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell