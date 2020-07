Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Holzstapel abgebrannt - Zeugen gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montagnachmittag stand, gegen 16 Uhr, am Stadtwald Heiligenstadt in Richtung Geisleden ein Holzstapel in Flammen. Gegen 16.45 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Fast 30 Baumstämme wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte den Holzstapel in Brand setzten. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind Personen aufgefallen, die sich möglicherweise an den Holzstämmen zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

