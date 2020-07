Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer miteinander kollidiert

Rohrberg (ots)

Mit teils schweren Verletzungen endete die Radtour von zwei 16-Jährigen am Montagabend im Eichsfeld. Die Jugendlichen waren gegen 20.45 Uhr auf der Straße Mühltrift in Richtung Schachtebich unterwegs. In einer Kurve stießen beide Radfahrer, welche nebeneinander herfuhren, offenbar zusammen und stürzten. Einer der beiden erlitt schwere Verletzungen. Der zweite Radfahrer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizisten Alkoholgeruch feststellen. Ein Test ergab bei dem einen 16-Jährigen über 1 Promille und bei dem anderen über 1,3 Promille.

