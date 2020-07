Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Montag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugriff in den Innenraum eines Transporters. Daraus erbeuteten der oder die Täter Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Pfannschmidtstraße abgestellt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

