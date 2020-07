Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Imbisswagen

Oberdorla (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde ein Imbisswagen in der Eisenacher Landstraße von Dieben heimgesucht. Der oder die Täter drangen zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 14.45 Uhr, in den Imbiss ein. Daraus erbeuteten sie diverse Lebensmittel. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

