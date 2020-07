Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Staubsaugerautomat und Selbstreinigungsanlage aufgebrochen

Roßleben (ots)

In der Nacht zu Sonntag begaben sich Diebe auf das Gelände der Tankstelle Am Sportplatz. Dort öffneten sie gewaltsam die Geldbox eines Staubsaugerautomaten und der Selbstreinigungsanlage. Der oder die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der 03466/3610 zu melden.

