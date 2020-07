Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad von Terrasse gestohlen

Bad Langensalza (ots)

Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe auf ein blaues Mountainbike des Herstellers Giant, Typ Talon, abgesehen. Zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, stahlen der oder die Täter das gesicherte Fahrrad von einer Terrasse Am Klingengrabe. Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann Angaben zum Verbleib des Mountainbikes machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

