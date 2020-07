Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Lack übergossen

Mühlhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag erlebte ein Autobesitzer in Mühlhausen eine böse Überraschung. Er musste feststellen, dass Unbekannte in seine Garage in der Mittelstraße eingebrochen waren. Doch damit nicht genug. Der oder die Täter beschädigten den Subaru, der in der Garage abgestellt war, indem sie ihn teilweise mit Lack übergossen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell