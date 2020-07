Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonne in Flammen

Badra (ots)

In Badra im Kyffhäuserkreis kamen am Sonntagabend Polizei und Feuerwehr zum Einsatz. Gegen 17.45 Uhr stand in der Landstraße eine Mülltonne in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Rauch zog in die angrenzende Scheune, die jedoch unbeschädigt blieb. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Feuer durch eingefüllte Asche verursacht, die noch nicht vollständig ausgekühlt war. Personen kamen nicht zu Schaden.

