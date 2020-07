LPI-NDH: Straftat

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Am Sonntag, 12.07. 2020, 08:35 Uhr, wurde in der unteren Wilhelmstraße eine Schaufensterscheibe durch zunächst unbekannten Täter mittels eines Pflastersteins eingeworfen. Der Täter flüchtete mit einer weiteren männlichen Person zunächst in unbekannte Richtung. Durch eine Videoaufzeichnung einer Gaststätte nahe des Tatortes konnte der Täter zum Teil identifiziert werden. Die beiden Männer wurden nach kurzer Nahbereichsfahndung in der Liebermannstraße gestellt. Von beiden Personen wurden die Personalien erhoben und danach aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus Heiligenstadt. Durch den Pflasterstein wurden auch hinter der Scheibe stehende Bekleidung getroffen und beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 2.000,00 Euro geschätz.

