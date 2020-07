Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftat

Eichsfeld (ots)

Telefontrick/versuchter Betrug

Eine 66-jährige Frau aus Gerbershausen erhiellt am 10.07. 2020, 13:30 Uhr, einen Anruf von einer männlichen, deutsch sprechenden, Person mit einer Gewinnankündigung. Sie habe 36.000,00 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen. Um diesen Betrag zu erhalten, soll sie zunächst in Vorkasse gehen und 900,00 Euro überweisen. Da sie an keinem Gewwinnspiel teilgenommen hat und ihr das Ganze dubios erschien, verständigte sie die Polizei.

Da es sich bei dieser Betrugsmasche, u.a. wie Enkeltrick und falsche Polizisten, um keine Einzellfälle handelt, bittet die Polizei um erneuten Hinweis an die Bevölkerung.

