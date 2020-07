Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehr

Eichsfeld (ots)

Geschwindigkeutskontrolle

Bei einer Geschwindigkeitsskontrolle mit TraffiPatrol am Freitag in Uder, Straße der Einheit in Richtung Arenshausen wurden in der Zeit von 20:15 Uhr bis 21:30 Uhr insgesamt 11 Verstöße geahndet. Darunter zwei Bußgelder und 9 Verwarngelder. Spitze waren 54 Km/h bei zulässigen 30 Km/h.

Verkehrsunfall mit Perssonenschaden

Am Ortseingang Bischofferode, Bahnhofstraße, gab es am 11.07. 2020, gegen 15:30 Uhr, eine Verkehrsunafall mit alleinbeteiligten Kraftrad Honda. Der 34-jährige Kradfahrer wollte an einem geparkten Pkw vorbeifahren. Aufgrund Gegenverkehr musste er wieder einscheren und kam dadurch zu Fall. Er erlitt mehrere Schürfwunden und veermutlich eine Fraktur am linken Sprunggelenk. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv.

