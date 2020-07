Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht mit verletzter Person

Sondershausen (ots)

Am 11.07.2020 wurde die Polizeiinspektion Sondershausen über eine Unfallflucht mit Personenschaden informiert. Diese hatte sich bereits am 10.07.2020 zwischen 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr in Sondershausen in der Kurt-Hafermalz-Str., Höhe Einfahrt City-Foto ereignet. Die Fahrerin eines E-Bikes befährt den Fußweg in der Kurt-Hafermalz-Straße, als auf Höhe der Einfahrt zum dortigen City-Foto-Studio der Fahrer eines roten Pkw aus der Grundstückseinfahrt gefahren kommt. Der Pkw stößt mit dem E-Bike zusammen wobei die Fahrerin zu Fall kommt und sich verletzt. Zwischen dem Fahrer des Pkw und der Radfahrerin kommt es zum Gespräch in dessen weiteren Verlauf die Radfahrerin dem Pkw Fahrer ihre Personalien übergibt. Der Fahrer des Pkw übergibt der Geschädigten nicht seine erforderlichen Personalien und gibt vor, sich am Folgetag bei der Verletzten Frau zu melden, was jedoch nicht erfolgt. Die Verletzte Frau beschreibt den Fahrer wie folgt:

- ca. 2 m groß / - schlanke Gestalt / - helle kurze Haare / - 18 bis 25 Jahre alt - bekleidet war der Mann mit einer Strickjacke

Bei dem Pkw könnte es sich um einen rote Hyundai oder Toyota handeln. Wer kann Angaben zu dem Pkw oder dem Fahrer machen ?

