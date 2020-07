Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit verletzten Personen

Kyffhäuser (ots)

Am 11.07.2020 gegen 11:40 Uhr kam es zu einem Unfall auf der B 85 zwischen Kelbra und dem Abzweig zum Kyffhäuserdenkmal. Der Fahrer einer Kawasaki befuhr mit seiner Mitfahrerin die B 85 aus Richtung Abzweig Kyffhäuserdenkmal kommend in Richtung der Ortslage Kelbra. In einer Rechtskurve fuhr der Kradfahrer aus bisher noch unbekannter Ursache geradeaus und kollidierte hierbei mit dem in der Kurve entgegenkommenden Fahrer eines Pkw Skoda Octavia. Bei dem Zusammenstoß wurde der Sozius der Kawasaki schwerst verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Nordhausen verbracht werden. Der Kradfahrer folgte ihr leicht verletzt. Beide Insassen des Pkw wurden zur Beobachtung leicht verletzt ins Krankenhaus nach Bad Frankenhausen verbracht. An beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden von ca. 10000 Euro.

