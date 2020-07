Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Großfurra (ots)

Zu einem Wildunfall mit einem Fuchs kam es am Freitag den 10.07.2020 gegen 23:40 Uhr als das Tier die Ortsverbindungsstraße L 1034 zwischen Großfurra und Kleinfurra queren wollt. Der Fahrer eines Pkw VW Passat bemerkte das Tier zu spät und stieß mit diesem zusammen. Der Fuchs verstarb an den Unfallfolgen, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell