Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Neue Treppe am Gehege großflächig mit Graffiti beschmiert

Nordhausen (ots)

Unbekannte besprühten die neue Treppe am Gehege, aus Richtung Geiersberg, großflächig mit schwarz- und pinkfarbenen Graffiti. Am Freitagmorgen stellten Mitarbeiter der Stadt Nordhausen die Schmiererei fest. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 350 Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

