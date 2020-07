Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer weicht Pkw aus und stürzt - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Dingelstädt (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Freitag, kurz nach 9 Uhr, in Dingelstädt eignet hat, sucht die Polizei beide Unfallbeteiligte und Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer befuhr die Lippestraße in Richtung Torstraße. Er soll, trotz Durchfahrtsverbot, den Torbogen befahren haben. Ein entgegenkommender, ebenfalls unbekannter Radfahrer, musste dem Auto offenbar ausweichen. Der Radfahrer stürzte und wurde möglicherweise verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Nachdem Zeugen dem Radfahrer aufhalfen, verließ dieser ebenfalls die Unfallstelle. Der Radfahrer soll mit einem gelben Herrenrad unterwegs gewesen sein. Auf der Suche nach den Unfallbeteiligten bittet die Polizei Zeugen, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

