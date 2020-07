Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer hat dieses Fahrrad gesehen?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zu einem Fahrraddiebstahl, der sich am vergangenen Wochenende in Heiligenstadt ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Samstagabend, 4. Juli, und Sonntagabend, 5. Juli, drangen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße ein. Daraus erbeuteten sie ein blaues Mountainbike des Herstellers Spirit. Das Fahrrad hat 21 Gänge, sowie Schutzbleche vorn und hinten. Außerdem befindet sich am Vorderrad eine Scheibenbremse, das Hinterrad ist mit Bremsbelägen ausgestattet. Ein besonderes Merkmal sind die blauen Pedalen und blaue Handgriffe. Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

