Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radlader von Agargenossenschaft gestohlen

Himmelsberg (ots)

In Himmelsberg im Kyffhäuserkreis hatten es Diebe zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen auf einen Radlader abgesehen. Das Fahrzeug war auf dem umzäunten Gelände der Agrargenossenschaft in der Lori-Ludwig-Straße abgestellt. Vermutlich entfernten sich die Täter mit ihrer Beute durch eine beschädigte Stelle im Zaun auf der Rückseite des Geländes. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen orangefarbenen Radlader des Herstellers Terex-Demag, Typ Atlas TL 80, im Wert von mehreren zehntausend Euro. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen in der Nähe der Agrargenossenschaft aufgefallen? Wer kann etwas zum Verbleib des gestohlenen Radladers sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

