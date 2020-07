Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe versuchen Frauen zu bestehlen - Polizei sucht die Geschädigten und weitere Zeugen

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen beobachtete ein Zeuge, wie zwei Männer versuchten, an den Inhalt der Handtasche einer älteren Dame zu gelangen. Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr, an der oberen Straßenbahnhaltestelle der Rautenstraße. Als die Dame das Vorhaben der beiden Männer bemerkte, sollen diese von ihr abgelassen haben. Das Duo sei schließlich in die Straßenbahn eingestiegen, die in Richtung Norden fuhr. Wenig später sollen die Männer einen weiteren Diebstahlsversuch bei einer anderen Dame in der Straßenbahn unternommen haben. Auch diese habe das Geschehen bemerkt. Die hinzugerufenen Polizisten konnten die beiden Tatverdächtigen schließlich stellen. Gegen die beiden Männer im Alter von 36 und 62 Jahren wird nun wegen versuchten Taschendiebstahls ermittelt. Die Polizei sucht nun die beiden älteren Damen und weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell