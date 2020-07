Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Agrargenossenschaft

Abtsbessingen (ots)

Zwei Einbrecher drangen in der Nacht zu Freitag, gegen 23.20 Uhr, in das Gebäude der Agrargenossenschaft in der Billeber Straße ein. Über ein Fenster verschaffte sich das Duo gewaltsam Zutritt ins Gebäude. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter bemerkt. Die beiden Männer flüchteten unerkannt über die angrenzenden Felder in Richtung Billeben. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie nichts. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Einer der Männer sei von kräftiger Statur gewesen und habe gehumpelt. Wer Hinweise zu den beiden Einbrechern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

