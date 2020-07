Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube in Flammen

Artern (ots)

Am Donnerstag brannte, kurz nach 15 Uhr, eine Gartenlaube in der Franz-Schubert-Straße. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchten Nachbarn, die Laube zu löschen. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge löste ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage das Feuer aus. Die Flammen verursachten einen Schaden von etwa 6000 Euro.

