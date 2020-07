LPI-NDH: Mann muss in Polizeigewahrsam

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Mehrere Zeugen meldeten sich am Donnerstagabend in Nordhausen bei der Polizei. Sie nahmen kurz vor 23 Uhr in der Bochumer Straße einen lautstarken Streit und ein dumpfen Knall wahr. Ein 22-Jähriger war offenbar mit Verwandten in eine Auseinandersetzung geraten. Er griff unvermittelt die hinzugerufenen Polizisten an, welche die Attacke jedoch abwehren konnten. Auch der Ursprung des Knallgeräusches konnte geklärt werden. Der erheblich alkoholisierte Mann hatte während des Streits gegen einen abgestellten VW getreten, der dabei beschädigt wurde. Ein Alkoholtest ergab bei dem 22-Jährigen über 1,8 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Er kam in Polizeigewahrsam.

