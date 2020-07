Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin bei Unfall mit Straßenbahn leicht verletzt

Nordhausen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 15-jährige Radfahrerin am Donnerstagnachmittag in Nordhausen. Kurz nach 13 Uhr beabsichtigte die Jugendliche, den Bahnübergang in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße zu überqueren. Der Fahrer der herannahenden, vorfahrtsberechtigten Straßenbahn leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen leichten Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht mehr vermeiden. Die 15-Jährige stürzte infolge dessen.

