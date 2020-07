Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spirituosen und Zigaretten aus Gaststätte gestohlen

Nordhausen (ots)

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 9.45 Uhr, wurde eine Gaststätte in der Straße Altendorf von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter drangen gewaltsam über die Rückseite in das Objekt ein. Dort nahmen sie Spirituosen im Wert von etwa 200 Euro mit. Außerdem öffneten sie einen Zigarettenautomaten, der sich in dem Gebäude befindet, gewaltsam. Daraus erbeuteten sie eine derzeit noch unbekannte Menge an Zigaretten mit. Die Täter verursachten einen Sachschaden von etwa 2000 Euro.

