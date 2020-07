Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wem gehört dieses Fahrrad?

Nordhausen (ots)

Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer dieses Mountainbikes. Das Fahrrad wurde in der Nacht zu Sonntag, 5. Juli, in Nordhausen aus einem Fahrradständer gestohlen. Zeugen hatten den Diebstahl bemerkt und waren dem Dieb gefolgt. Dieser flüchtete daraufhin, ließ das Fahrrad jedoch zurück. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike des Herstellers Bulls, Typ Sport 1.50. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen persönlich oder unter der 03631/960 zu melden. Ein entsprechender Eigentumsnachweis ist erforderlich.

