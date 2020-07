Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerampel und Mülleimer beschädigt - Die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Nach mehreren Beschädigungen im Bereich des Nordhäuser Stadtparks bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, meldete ein Zeuge eine beschädigte Fußgängerampel in der Parkallee. Die Polizisten stellten schließlich fest, dass die Ampel für Fußgänger, welche über die dortigen Schienen im Bereich der Haltestelle führt, durch Unbekannte verdreht und hierdurch beschädigt wurde. Auch im Stadtpark entdeckten Polizisten etwa zwei Stunden zuvor im Bereich des Spielplatzes mehrere beschädigte Mülleimer. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell