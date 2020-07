Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoscheiben eingeschlagen - Diebe erbeuten Radio und Lautsprecherbox

Urbach (ots)

Gleich mehrere Scheiben eines Fahrzeuges schlugen Unbekannte am Mittwochabend, zwischen 20 Uhr und 23 Uhr, in Urbach ein. Anschließend stahlen der oder die Täter ein Radio und eine tragbare Lautsprecherbox im Wert von mindestens 1000 Euro. Der Pkw war während der Tat Am Sportplatz abgestellt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Wer kann etwas zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

