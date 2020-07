Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rollerfahrer schwer verletzt

Sondershausen (ots)

Ein 17-Jähriger befuhr am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr, den Kreisverkehr aus Richtung Joseph-Heydn-Straße. Als er diesen in Richtung Erfurter Straße verlassen wollte, verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seine Simson und stürzte. Der 17-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

