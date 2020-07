Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschirrspüler verursacht Brand

Bad Frankenhausen (ots)

In der vergangenen Nacht brannte es, kurz vor 2 Uhr, in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße. Das Ehepaar, welches die betroffene Wohnung bewohnt, bemerkte den Brand und löschte ihn selbstständig. Zur endgültigen Brandbekämpfung kam auch die Feuerwehr zum Einsatz. Beide Bewohner kamen vorsorglich ins Krankenhaus, welches sie inzwischen aber wieder verlassen konnten. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt am Geschirrspüler für das Feuer verantwortlich. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

