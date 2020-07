Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Menteroda (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Freitag, 3. Juli, im Unstrut-Hainich-Kreis ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Eine Radfahrerin war gegen 19.45 Uhr auf der Landstraße 2096 aus Richtung der Siedlung Pöthen in Richtung Menteroda unterwegs. Dabei wurde sie von einem von hinten herannahenden Pkw erfasst. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Am Unfallort stellten die Polizisten die Spiegelglasplatte eines Beifahrerspiegels sicher, die vom unfallverursachenden Fahrzeug stammt. Demnach muss es sich bei dem Auto um einen Skoda Octavia gehandelt haben. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Wem ist möglicherweise ein Skoda Octavia aufgefallen, dessen Beifahrerspiegel beschädigt ist? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell