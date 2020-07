Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Bad Frankenhausen (ots)

Auf eine Handtasche, die im Inneren eines Fahrzeuges lag, hatten es Diebe in der Nacht zu Mittwoch in Bad Frankenhausen abgesehen. Der oder die Täter schlugen die Seitenscheibe des Renault, der Am Schlachtberg abgestellt war, ein, um an die Tasche zu gelangen. Die Fahrzeugbesitzerin stellte die Tat am Mittwochmorgen fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell