Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Vereinsheim

Bielen (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurde das Vereinsheim des Sportvereins in der Sandstraße von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Innere des Gebäudes. Sie erbeutet einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell