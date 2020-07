Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lack zerkratzt

Bad Langensalza (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Dienstagabend der Nutzer eines Ford in Bad Langensalza. Er stellte fest, dass Unbekannte die Beifahrerseite seines Fahrzeuges zerkratzt hatten. Der Ford war auf einem Parkplatz am Schlosshof, Höhe Burgtheater, abgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 20 Uhr. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 entgegen.

