Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw mit Haus und Stromkasten kollidiert

Schlotheim (ots)

Der Fahrer eines Lkw fuhr am Dienstag, gegen 12 Uhr, von der Straße Am Graben in die Weststraße ein. Dabei kam der Auflieger nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Stromverteilerkasten und eine Hauswand. Der 49-jährige, ortsunkundige Fahrer blieb unverletzt. Sowohl am Stromverteilerkasten, als auch an der Hauswand entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell