Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anbauteile eines Audi gestohlen

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag machten sich Diebe an einem Audi zu schaffen, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Helmestraße abgestellt war. Der oder die Täter entwendeten diverse Anbauteile im Wert von etwa 2000 Euro. So nahmen sie unter anderem die Außenspiegel, das Ziergitter und die Typbezeichnung S4 des Fahrzeuges mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell