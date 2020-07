Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sonnenbrillendieb geschnappt

Nordhausen (ots)

Dank eines engagierten Zeugen konnten Polizisten am Dienstag einen Ladendieb stellen. Er betrat gegen 12 Uhr die Filiale eines Optikers in der Bahnhofstraße. Dort nahm er zwei Sportsonnenbrillen an sich und flüchtete aus dem Laden. Mehrere Kunden bemerkten den Diebstahl. Einer davon folgte dem Sonnenbrillendieb bis zum Nordhäuser Bahnhof. Dort erwischten die Beamten den 32-Jährigen. Bei ihm fanden sie die besagten Sonnenbrillen im Gesamtwert von etwa 200 Euro, welche wieder an den Eigentümer übergeben werden konnten. Außerdem hatte der Mann Drogen bei sich.

