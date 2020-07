Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Auseinandersetzung vor Gemeinschaftsunterkunft verletzt

Sondershausen (ots)

Ein Mann ist in der Nacht zu Dienstag bei einer Auseinandersetzung vor der Gemeinschaftsunterkunft in der Güntherstraße mit einem Messer verletzt worden. Der 50-jährige Syrer war, gegen 0.30 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache mit einem Afghanen in Streit geraten. In dessen Folge verletzte der 20 Jahre alte Afghane den 50-Jährigen mit einem Messer. Das Opfer, dessen Verletzungen nicht lebensbedrohlich waren, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer kam in Gewahrsam. Die Beamten stellten das Messer sicher. Was sich genau abgespielt hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

