Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei erwischt Baustellen-Dieb

Kirchgandern (ots)

Dank einer aufmerksamen Bürgerin gelang es in der Nacht zu Dienstag, einen Dieb zu stellen. Die Zeugin meldete sich gegen 0.30 Uhr bei der Polizei und hatte Bedenken, dass sich gerade Diebe an der Baustelle eines Supermarktes in der Heiligenstädter Straße zu schaffen machten. Sie konnte einen Transporter beschreiben, der an der Baustelle vorgefahren war. In Birkenfelde konnten die Polizisten das besagte Fahrzeug schließlich stoppen. Im Kofferraum des 39-Jährigen fanden die Beamten mehr als 30 Rohre, wie sie auch auf der Baustelle vorzufinden waren. Einen Eigentumsnachweis konnte der 39-Jährige nicht vorweisen. Die Ermittlungen dauern an.

