Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto im Maisfeld gelandet

Siemerode (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein Autofahrer am Montagnachmittag. Der 53-Jährige befuhr gegen 15.45 Uhr die Landstraße 1005 aus Richtung Bischhagen in Richtung Siemerode. Dabei kam der VW-Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab und durchfuhr ein Maisfeld. An einem kleinen Fluss stoppte das Auto. Ersten Ermittlungen zufolge könnten gesundheitliche Probleme des Fahrers zu dem Unfall geführt haben.

