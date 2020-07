Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw-Ladebrücke verursacht Verkehrsbehinderungen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Aufgrund von Bergungsarbeiten kam es in der Nacht zu Dienstag bis ca. 5 Uhr in Heiligenstadt zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 23.30 Uhr sollte in der Straße Eichbach-Ziegelei eine Lkw-Ladebrücke verladen werden. Dabei knickten die Beine der mit Batterien beladenen Ladebrücke ab, sodass diese schräg auf dem Boden zum Liegen kam. Dank eines Krans konnte die etwa zehn Tonnen schwere Ladebrücke schließlich kurz nach 5 Uhr erfolgreich geborgen werden. Gefahrstoffe liefen nicht aus.

