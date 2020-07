Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörse im Spielwarengeschäft gestohlen

Bad Frankenhausen (ots)

Am Montag erlebte die Mitarbeiterin eines Spielwarengeschäftes in der Bahnhofstraße eine böse Überraschung. Als sie ihre Handtasche aus dem Büroraum des Geschäftes nahm, fiel ihr auf, dass Unbekannte ihr Portemonnaie, welches sich in der Tasche befand, gestohlen hatten. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Dieb machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

