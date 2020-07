Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall, ein Autofahrer leicht verletzt

Greußen (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Montagmittag auf der Bundesstraße 4 in Greußen. Ein Lkw, der in Richtung Erfurt unterwegs war, musste verkehrsbedingt halten. Der hinter befindliche Fahrer eines BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lkw auf. Der Fahrer verletzte sich leicht an der Hand. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu binden.

