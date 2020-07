Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Baustelle, Werkzeug gestohlen

Sondershausen (ots)

Werkzeug im Wert von mindestens 800 Euro erbeuteten Unbekannte am zurückliegenden Wochenende von der Baustelle am Rathaus. Von der Burgstraße aus verschafften sich der oder die Täter Zutritt in das Rathaus. Im Keller brachen sie eine Tür auf und gelangten so an das Werkzeug. Neben einer Fräse, schleppten der oder die Einbrecher auch eine Kabeltrommel, Bohrmaschine und Akkuschrauber weg.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell