Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen abmontiert und gestohlen - Zeugen gesucht

Eigenrieden (ots)

Reifensätze im Wert von etwa 8000 Euro erbeuteten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Eigenrieden. Der oder die Täter demontierten die kompletten Reifensätze von drei Fahrzeugen, die auf dem Gelände eines Autohauses in der Mühlhäuser Landstraße ausgestellt waren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

