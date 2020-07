Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Nordhausen (ots)

Die Nordhäuser Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits Ende Juni ereignete. Zwischen Samstagabend, 27. Juni, und Montagmorgen, 29. Juni, stieß ein bislang unbekannter Autofahrer in der Richard-Wagner-Straße gegen einen Honda, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Anschließend verließ der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle. Am Honda entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Am Unfallort stellten die Polizisten eine Radkappe sicher, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammt. Demnach könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen Ford Transit älteren Baujahres gehandelt haben. Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Autofahrer oder seinem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

