Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mutter und Baby nach Unfall im Krankenhaus

Büttstedt (ots)

Zu einem folgenschweren Auffahrunfall kam es am Sonntag, gegen 17.40 Uhr, im Eichsfeld. Der 89-jährige Fahrer eines VW befuhr die Landstraße 1006 aus Richtung Büttstedt in Richtung Bickenriede. Er musste bremsen, als er nach links in Richtung Kloster Anrode abbiegen wollte. Der dahinter befindliche 31 Jahre alte BMW-Fahrer kam noch rechtzeitig zum Stehen. Die dahinter fahrende 57-jährige Opel-Fahrerin schaffte dies nicht mehr und fuhr auf den BMW auf, der wiederum gegen den VW geschoben wurde. Die 31 Jahre alte Beifahrerin im BMW kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Ihr zwei Monate altes Baby wurde zur Untersuchung ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

